Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис показа каската си с №1

Ландо Норис показа каската си с №1

  • 9 фев 2026 | 15:30
  • 321
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис показа днес новия дизайн на каската, с която ще се състезава през сезон 2026. Британската звезда на Макларън запазва най-общо досегашната цветова схема и най-важните си спонсори на шлема - като Monster, но има и промени.

Вече на върха на каската стои новият състезателен номер на Норис - №1 за предстоящата кампания, в която той ще защитава световната си титла.

Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн
Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

А другият интересен детайл се открива трудно с просто око - звездата за първата титла на Ландо, “скрита” в долната част на каската, близо да клипсовете на системата HANS.

Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи
Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мартин Брандъл: Новите правила във Формула 1 щяха да допаднат на Сена и Шумахер

Мартин Брандъл: Новите правила във Формула 1 щяха да допаднат на Сена и Шумахер

  • 9 фев 2026 | 15:11
  • 382
  • 1
Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

  • 9 фев 2026 | 14:59
  • 515
  • 0
Защо в Ред Бул промениха позицията си за мотора на Мерцедес?

Защо в Ред Бул промениха позицията си за мотора на Мерцедес?

  • 9 фев 2026 | 14:28
  • 951
  • 0
Оливър Беарман обяви, че е готов да кара за Ферари

Оливър Беарман обяви, че е готов да кара за Ферари

  • 9 фев 2026 | 13:50
  • 417
  • 0
Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън за дела в Алпин

Хорнър преговаря с бивш акционер в Макларън за дела в Алпин

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 623
  • 0
От Кадилак отричат обвиненията на Майкъл Бей

От Кадилак отричат обвиненията на Майкъл Бей

  • 9 фев 2026 | 11:05
  • 1279
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21890
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2085
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52088
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43245
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2353
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13613
  • 5