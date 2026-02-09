Ландо Норис показа каската си с №1

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис показа днес новия дизайн на каската, с която ще се състезава през сезон 2026. Британската звезда на Макларън запазва най-общо досегашната цветова схема и най-важните си спонсори на шлема - като Monster, но има и промени.

Вече на върха на каската стои новият състезателен номер на Норис - №1 за предстоящата кампания, в която той ще защитава световната си титла.

Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

А другият интересен детайл се открива трудно с просто око - звездата за първата титла на Ландо, “скрита” в долната част на каската, близо да клипсовете на системата HANS.

Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи