Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед : Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
Франк Айлет, фен на Манчестър Юнайтед, не се е подстригвал от близо 500 дни, в очакване на серия от 5 победи за любимия си отбор.

Франк Айлет стана известен на 5 октомври 2024 г., когато обяви в социалните мрежи, че няма да се подстриже, докато Манчестър Юнайтед не постигне 5 поредни победи.

Роден в Оксфорд, но живеещ в Испания, той трябваше да чака почти 500 дни, през които Юнайтед уволни двама мениджъри заради лоши резултати – Ерик тен Хаг и Рубен Аморим.

С назначаването на Майкъл Карик отборът се възстанови впечатляващо, а в събота записа четвърта поредна победа във Висшата лига срещу Тотнъм (2:0).

Реакцията на Франк? „Карик е начело, тази коса скоро ще изчезне. Четири от пет, следва Уест Хам и готово! За първи път имаме четири поредни победи, откакто започнах предизвикателството. Този път ще стане! Много благодаря на Карик – благодаря, благодаря, благодаря“, написа Айлет в своя профил в Инстаграм.

Освен това той обяви, че „предстоят интересни планове. Повече подробности ще последват“. Таблоидът The Sun научи, че ако Манчестър Юнайтед победи и Уест Хам и Франк отиде на фризьор, той възнамерява да дари косата си на Little Princess Trust, благотворителна организация във Великобритания, която осигурява перуки на деца, загубили косата си поради болести.

Айлет е станал много известен дори в съблекалнята на Юнайтед. Източник от обкръжението на играчите разказа: „някои от тях се смееха, шегуваха се и казваха: «Хайде, да подстрижем този човек»“.

„Дяволите“ започнаха серията с местния съперник Манчестър Сити (2:0), след това победиха Арсенал на „Емиратс“ (3:2), последвани от 3:2 срещу Фулъм и тази 2:0 срещу Тотнъм през уикенда.

