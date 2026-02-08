Карик: Все още има много работа пред нас

Майкъл Карик сподели мнението, че Манчестър Юнайтед не е разрешил всичките си проблеми след победата с 2:0 срещу Тотнъм. “Червените дяволи” записаха четвърти пореден успех, но мениджърът смята, че има още върху какво да работят неговите възпитаници.

„И четирите мача бяха малко по-различни и не губим ума си. Не седя тук и не си мисля: Всичко е страхотно, разбрахме се

Michael's reaction to our fourth straight win 🗣️ pic.twitter.com/0dkL7ipScG — Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026

Все още има много работа пред нас и аз съм напълно наясно с това“, каза Крик.