Карик: Все още има много работа пред нас

Майкъл Карик сподели мнението, че Манчестър Юнайтед не е разрешил всичките си проблеми след победата с 2:0 срещу Тотнъм. “Червените дяволи” записаха четвърти пореден успех, но мениджърът смята, че има още върху какво да работят неговите възпитаници.
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм
„И четирите мача бяха малко по-различни и не губим ума си. Не седя тук и не си мисля: Всичко е страхотно, разбрахме се
Все още има много работа пред нас и аз съм напълно наясно с това“, каза Крик.