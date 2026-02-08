Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Карик: Все още има много работа пред нас

Карик: Все още има много работа пред нас

  • 8 фев 2026 | 05:04
  • 188
  • 0

Майкъл Карик сподели мнението, че Манчестър Юнайтед не е разрешил всичките си проблеми след победата с 2:0 срещу Тотнъм. “Червените дяволи” записаха четвърти пореден успех, но мениджърът смята, че има още върху какво да работят неговите възпитаници.

Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

„И четирите мача бяха малко по-различни и не губим ума си. Не седя тук и не си мисля: Всичко е страхотно, разбрахме се

Все още има много работа пред нас и аз съм напълно наясно с това“, каза Крик.

