Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 1555
  • 2
Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе не успя да реализира в четвърти пореден мач в турския шампионат, записвайки домакинско 0:0 с Ейюпспор в среща от 24-тия кръг. Така отборът вече е на 4 точки от заветното четвърто място, на което е Бешикташ, който преди седмица разби футболистите на Мъри с 4:0.

Най-близо до попадение Гьозтепе беше още в началото, но в 9-ата минута Жандерсон пропусна дузпа.

Тимът от Измир доминираше на противника, който се бори за оцеляването си. Независимо от това домакините така и не намериха път към вратата. Същият резултат беше фиксиран и в първия двубой между двата отбора по-рано през сезона.

Общо Гьозтепе има девет ремита в Суперлигата досега, като шест от тях са нулеви.

Филип Кръстев беше титуляр в състава на Мъри Стоилов, но беше заменен още на почивката, като имаше и жълт картон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер 0:0 Дженоа, очакван домакински натиск

Интер 0:0 Дженоа, очакван домакински натиск

  • 28 фев 2026 | 21:45
  • 623
  • 2
Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

  • 28 фев 2026 | 21:40
  • 261
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 9160
  • 28
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11504
  • 26
Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

  • 28 фев 2026 | 20:43
  • 556
  • 0
Неприятна загуба за Специя

Неприятна загуба за Специя

  • 28 фев 2026 | 20:33
  • 721
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 96696
  • 570
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 17292
  • 67
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 25527
  • 26
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11504
  • 26
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 9160
  • 28
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 22674
  • 114