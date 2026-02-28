Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе не успя да реализира в четвърти пореден мач в турския шампионат, записвайки домакинско 0:0 с Ейюпспор в среща от 24-тия кръг. Така отборът вече е на 4 точки от заветното четвърто място, на което е Бешикташ, който преди седмица разби футболистите на Мъри с 4:0.

Най-близо до попадение Гьозтепе беше още в началото, но в 9-ата минута Жандерсон пропусна дузпа.

Тимът от Измир доминираше на противника, който се бори за оцеляването си. Независимо от това домакините така и не намериха път към вратата. Същият резултат беше фиксиран и в първия двубой между двата отбора по-рано през сезона.

Общо Гьозтепе има девет ремита в Суперлигата досега, като шест от тях са нулеви.

Филип Кръстев беше титуляр в състава на Мъри Стоилов, но беше заменен още на почивката, като имаше и жълт картон.