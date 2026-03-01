Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  2. АЕК
  3. АЕК с нова грешна стъпка в Гърция, Мартин Георгиев остана на скамейката

АЕК с нова грешна стъпка в Гърция, Мартин Георгиев остана на скамейката

  • 1 март 2026 | 19:55
  • 759
  • 2
АЕК с нова грешна стъпка в Гърция, Мартин Георгиев остана на скамейката

АЕК направи грешна стъпка в борбата за титлата в гръцката Супер Лига и завърши само 2:2 като гост на Волос. Максимилиано Комба откри за домакините в 14-ата минута, но опитният Барнабас Варга изравни в 34-ата. Ян Хуртадо отново даде преднина на “червените”, за да се стигне до изключително драматично изравняване от страна на “двуглавите орли” в Филипе Релвас в осмата минута на добавеното време. Българският играч на гранда от Атина - Мартин Георгиев остана на скамейката през цялата среща и не се появи в игра. Това бе поредна грешна стъпка за АЕК, който редува успехи и равенства в последните седмици. С този резултат те вече заемат второто място с равни точки с Олимпиакос, който обаче оглавява класирането по голова разлика.

