Милен Желев победи Антони Иванов в българското дерби в Румъния

Отборът на Оцелул победи с 3:1 Херманщат в гостуването си от 15-ия кръг на румънската Супер лига. И двамата българи в взеха участие за своите отбори и станахме свидетели на своеобразно български дерби. Антони Иванов прекара 77 минути на терена за домакините, а Милен Желев игра пълни 90 минути и бе заменен в добавеното време за гостите.

Мачът тръгна лошо за Херманщат, който още в 13-тата минута остана с човек по-малко на терена, след като Вахид Селимович получи директен червен картон.

Въпреки това домакините откриха резултата минута по-късно чрез Андреас Каро.

Оцелул обаче бързо се окопити и в 39-ата минута изравни чрез Паулиньо.

През втората част гостите направиха и пълен обрат, благодарение на попадения на Андрезиньо в 57-ата и Конрадо от дузпа в 71-вата минута.

С таци победа Оцелул вече е 6-и в класирането с 22 точки. Херманщат пък заема предпоследното 15-о място с 10 точки в актива си.