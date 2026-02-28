Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков отбеляза първия си гол с екипа на Ал-Таавон. Бившият футболист на Левски се разписа при гостуването на Ал-Кадисия от 24-тия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Двубоят завърши 1:1, като след него Ал-Таавон заема 6-о място в класирането.

Петков се завърна в титулярния състав, след като преди няколко дни се появи от пейката при равенството срещу гранда Ал-Хилал (1:1). Българският национал даде аванс на своя тим в 17-ата минута, но в добавеното време на първата част Матео Ретеги изравни от дузпа.

Марин Петков действаше като ляв бек в система 5-4-1, но при всяка възможност се включваше в атаките на тима си. Той остана на терена през всичките 90 минути и получи най-висока оценка в състава на гостите след вратаря Маилсон.

Голът на Петков беше много красив. Анжело Фулжини само чукна топката към българина при изпъление на пряк свободен удар, а той я заби под напречната греда, като не остави никакъв шанс на противниковия вратар Кун Кастеелс.

Попадението на Петков падна при единствения точен удар на Ал-Таавон през първото полувреме. От своя страна, домакините пропуснаха доста положения, но изравниха секунди преди почивката с точно изпълнена дузпа от звездата на тима Матео Ретеги.

През втората част надмощието на Ал-Кадисия беше още по-осезаемо. Ал-Таавон пък нито веднъж не стреля към противниковата врата, но удържа равенството.

Отборът на Марин Петков е в серия от шест поредни мача без победа, като записа три равенства и три загуби. Въпреки това, Ал-Таавон е само на точка зад Ал-Итихад, който заема петата позиция.

В следващия кръг Марин Петков и компания ще посрещнат Ал-Фатех.