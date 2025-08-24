Оцелул и Желев хвърлиха сериозен бой на ЧФР Клуж

Популярни
ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  • 24 авг 2025 | 21:21
  • 764
  • 0
Оцелул победи ЧФР Клуж с 4:1 в домакинството си от 7-ия кръг на румънската Супер лига. Милен Желев бе титуляр за домакините и записа пълни 90 минути. Това пък бе второ поредно тежко поражение за "железничарите" след като само преди дни бяха разбити със 7:2 от Хекен в Лигата на конференциите.

Патрик отбеляза хеттрик за домакините в 25-ата, 45-ата и 55-ата минута., а освен него се разписа и Щефан Бана в 76-ата минута.

За гостите точен бе Меритон Корениц в 71-вата минута.

Съставът от Клуж завърши мача в намален състав, след като Болгадо да Коща получи директен червен картон в 50-ата минута.

След този успех Оцелул спря серията си от три мача без успех и излезе на 9-ото място с 9 точки. ЧФР Клуж пък се срина до 13-тата позиция с 5 точки.

