Манчини и Кристанте са близо до нови договори с Рома, потвърди техният агент

Двама от основните футболисти на Рома - Джанлука Манчини и Браян Кристанте, са близо до удължаване на договорите си с клуба. Агентът на италианските национали Бепе Ризо уточни, че детайлите са договорени и остава само да бъдат сложени подписите.

„Наистина сме близо до удължаване на договорите и на двамата играчи. Остават само подписите. Браян и Манчо са в Рома от много години и са се превърнали в два стълба на отбора и искат да помогнат за постигането на важни резултати", каза Ризо пред "Тутоспорт".

И Кристанте, и Манчини имат повече от година от договорите си с Рома, които изтичат през юни 2027 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages