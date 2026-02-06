Популярни
Манчини и Кристанте са близо до нови договори с Рома, потвърди техният агент

  • 6 фев 2026 | 14:20
  • 195
  • 0

Двама от основните футболисти на Рома - Джанлука Манчини и Браян Кристанте, са близо до удължаване на договорите си с клуба. Агентът на италианските национали Бепе Ризо уточни, че детайлите са договорени и остава само да бъдат сложени подписите.

„Наистина сме близо до удължаване на договорите и на двамата играчи. Остават само подписите. Браян и Манчо са в Рома от много години и са се превърнали в два стълба на отбора и искат да помогнат за постигането на важни резултати", каза Ризо пред "Тутоспорт".

И Кристанте, и Манчини имат повече от година от договорите си с Рома, които изтичат през юни 2027 г.

Снимки: Gettyimages

