ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Стана ясно каква роля може да заеме Тоти в Рома

Стана ясно каква роля може да заеме Тоти в Рома

  • 6 фев 2026 | 16:45
  • 201
  • 0

Бившият нападател и капитан на Рома Франческо Тоти може да стане технически директор на клуба според журналиста Николо Скира. Както е известно, вчера клубният съветник Клаудио Раниери разкри за преговори между двете страни.

Тоти може отново да се завърне в Рома, разкри Раниери
49-годишният Тоти е прекарал цялата си кариера в римския клуб. След като завърши своя състезателен път през 2017 г., той пое поста директор на Рома, напускайки през лятото на 2019 г. С „вълците“ той спечели италианското първенство (2000/01), а също така спечели две Купи и Суперкупи на Италия.

Снимки: Imago

