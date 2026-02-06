Стана ясно каква роля може да заеме Тоти в Рома

Бившият нападател и капитан на Рома Франческо Тоти може да стане технически директор на клуба според журналиста Николо Скира. Както е известно, вчера клубният съветник Клаудио Раниери разкри за преговори между двете страни.

Тоти може отново да се завърне в Рома, разкри Раниери

49-годишният Тоти е прекарал цялата си кариера в римския клуб. След като завърши своя състезателен път през 2017 г., той пое поста директор на Рома, напускайки през лятото на 2019 г. С „вълците“ той спечели италианското първенство (2000/01), а също така спечели две Купи и Суперкупи на Италия.

Снимки: Imago