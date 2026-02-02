Удинезе покоси Рома с гол от фаул

Удинезе победи Рома с 1:0 в домакинството си от 23-тия кръг на Серия "А". Юрген Екеленкамп порази вратата на съперника в 49-ата минутаот фаул и това се оказа достатъчно за успеха на "зебрите".

Удинезе пропусна да поведе още през първото полувреме, когато добри възможности пропиляха Артур Ата и Умар Соле.

В 49-ата минута домакините откриха резултата с доза шанс. Юрген Екеленкамп стреля от фаул, топката рикошира в стената и се озова в мрежата зад Миле Свилар за 1:0.

След това Рома опита да се върне в мача, но натискът на "вълците" бе доста плах и положения пред вратата на съперника почти липсваха.

В 73-тата минута Донийл Мален отправи опасен изстрел, но той бе блокиран от защитник и не застраши вратата.

В 76-ата минута пък "зебрите" можеха да удвоят преднината си след нов страхотен шут от фаул на Екеленкамп, но този път Миле Свилар направи блестящо спасяване.

В 87-ата минута отново Свилар имаше важна роля, спасявайки изстрел на Идриса Гей.

В 90-ата минута Рома можеше да изравни, но гол на Браян Кристанте бе отменен заради засада.

В добавеното време и вратарят на домакините Мадукс Окойе имаше решаваща намеса, спасявайки опасен удар на Кристанте.

В крайна сметка Удинезе се поздрави с успеха и събра актив от 32 точки, като така излезе на 9-ото място във временното класиране. Рома пък запазва 5-ата си позиция с 43 точки.