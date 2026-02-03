Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Носът на капитана на Рома Джанлука Манчини бе счупен при загубата от Удинезе (0:1) в понеделник и днес италианският национал бе опериран, съобщи агенция АНСА.

Манчини ще почива два дни, като може да поднови тренировки с тима от италианската столица в четвъртък. Той няма да пропусне много, тъй като треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини даде почивен ден на играчите в сряда. Очаква се централният бранител да играе със специална маска в следващия мач на "вълците" за първенство, който е срещу Каляри следващия понеделник.

През настоящия сезон Манчини е играл в 30 двубоя за Рома във всички турнири, в които е вкарал един гол и има една асистенция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages