  2. Рома
  Тоти може отново да се завърне в Рома, разкри Раниери

Тоти може отново да се завърне в Рома, разкри Раниери

  • 5 фев 2026 | 14:23
  • 292
  • 0

Най-голмата легенда на Рома Франческо Тоти може отново да се завърне в клуба, заемайки ръководна позиция. Това разкри съветникът на собствениците на “вълците” Клаудио Раниери, без да разкрива подробности.

“Семейство Фридкин обмислят това. Той наистина може да бъде полезен за Рома, защото е част от клуба”, сподели Раниери пред “Скай Спорт”, откъдето добавят, че двете страни водят преговори относно потенциалната ръководна роля на Тоти.

Бившият нападател, който има 765 мача и 307 гола за Рома, веднъж вече се завърна в клуба след края на кариерата си на футболист. В периода 2017 - 2019 година той беше клубен мениджър, докато президент все още беше Джеймс Палота.

Снимки: Imago

