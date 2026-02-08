Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

ЦСКА започна пролетния дял на шампионата с категоричен успех над Арда с 3:1, а феновете на „армейците“ видяха в действие едно от новите попълнения, което обещава да промени облика на лявото крило. Бразилецът Лео Перейра направи своя дебют и загатна за качествата, които притежава.

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

Перейра ознаменува първия си официален мач с „червения“ екип по най-добрия начин – с попадение. В 71-вата минута той сложи точка на спора, отбелязвайки третия гол за домакините с техничен изстрел. Статистиката на Wyscout показва, че бразилецът е търсил гола през целия мач, завършвайки с 4 удара и 6 докосвания в наказателното поле, с което се превърна в една от основните заплахи за вратата на Арда.

Това, което наистина впечатли обаче, не бе само голът, а прецизността на Перейра при изграждането на атаките. В дебютния си мач той демонстрира завидно самочувствие и точност:

100% успешни подавания в перспектива(3 от 3).

100% точност при пасовете напред (3 от 3).

93% точност при късите и средни подавания (13 от 14).



Към тях фланговият футболист добави 2 ключови подавания и 2 асистенции за удар.

Противно на очакванията за типично атакуващ бразилец, Перейра показа, че е готов да се бори за всяка топка. Той спечели впечатляващите 83% от защитните си единоборства (5 от 6). Освен това записа 4 отнемания на топката, като 3 от тях бяха в половината на съперника, което подчертава неговата важна роля в пресата, наложена от Янев.

Картата на средните позиции разкрива, че футболистът с номер 38 е бил позициониран високо по левия фланг, но често е навлизал към центъра, за да освобождава място за включванията на Мартино и да атакува пространството между централния и крайния бранител на Арда.

С представянето си срещу Арда Лео Перейра направи заявка за водеща роля в ЦСКА на Христо Янев. Със своята комбинация от резултатност, точен пас и дефанзивна ефективност, бразилецът изглежда като парчето от пъзела, което Христо Янев търсеше за левия фланг на „армейците“.