Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 665
  • 2

ЦСКА започна пролетния дял на шампионата с категоричен успех над Арда с 3:1, а феновете на „армейците“ видяха в действие едно от новите попълнения, което обещава да промени облика на лявото крило. Бразилецът Лео Перейра направи своя дебют и загатна за качествата, които притежава.

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

Перейра ознаменува първия си официален мач с „червения“ екип по най-добрия начин – с попадение. В 71-вата минута той сложи точка на спора, отбелязвайки третия гол за домакините с техничен изстрел. Статистиката на Wyscout показва, че бразилецът е търсил гола през целия мач, завършвайки с 4 удара и 6 докосвания в наказателното поле, с което се превърна в една от основните заплахи за вратата на Арда.

Това, което наистина впечатли обаче, не бе само голът, а прецизността на Перейра при изграждането на атаките. В дебютния си мач той демонстрира завидно самочувствие и точност:

100% успешни подавания в перспектива(3 от 3).

100% точност при пасовете напред (3 от 3).

93% точност при късите и средни подавания (13 от 14).

Към тях фланговият футболист добави 2 ключови подавания и 2 асистенции за удар.

Противно на очакванията за типично атакуващ бразилец, Перейра показа, че е готов да се бори за всяка топка. Той спечели впечатляващите 83% от защитните си единоборства (5 от 6). Освен това записа 4 отнемания на топката, като 3 от тях бяха в половината на съперника, което подчертава неговата важна роля в пресата, наложена от Янев.

Картата на средните позиции разкрива, че футболистът с номер 38 е бил позициониран високо по левия фланг, но често е навлизал към центъра, за да освобождава място за включванията на Мартино и да атакува пространството между централния и крайния бранител на Арда.

С представянето си срещу Арда Лео Перейра направи заявка за водеща роля в ЦСКА на Христо Янев. Със своята комбинация от резултатност, точен пас и дефанзивна ефективност, бразилецът изглежда като парчето от пъзела, което Христо Янев търсеше за левия фланг на „армейците“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2669
  • 2
Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

  • 8 фев 2026 | 10:20
  • 284
  • 0
„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

  • 8 фев 2026 | 10:19
  • 399
  • 0
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  • 8 фев 2026 | 08:37
  • 1835
  • 2
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 1804
  • 0
Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 1908
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 9103
  • 128
БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2669
  • 2
Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 12099
  • 6
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 9882
  • 29
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 4326
  • 4
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2058
  • 2