  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с Арда

  • 6 фев 2026 | 13:06
  • 2503
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група от футболисти за днешното домакинство срещу Арда от 20-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят стартира в 17:45 часа на стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов 25. Димитър Евтимов 2. Дейвид Пастор 19. Иван Турицов 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 14. Теодор Иванов 91. Алекс Тунчев 3. Андрей Йорданов 17. Анжело Мартино 6. Бруно Жордао 94. Исак Соле 10. Макс Ебонг 99. Джеймс Ето’о 30. Петко Панайотов 7. Улаус Скаршем 8. Дейвид Сегер 73. Илиан Илиев 38. Лео Перейра 11. Мохамед Брахими 9. Леандро Годой 28. Йоанис Питас

