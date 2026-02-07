Око-Флекс: Имаме качествен отбор и се чувствам добре

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс говори след важния успех с 3:1 над Ботев (Враца) в двубой от 20-ия кръг на еfbet Лига.

"Беше труден мач, бяхме доста затруднени през първата част. Нашият треньор искаше да повишим енергията и да започнем да действаме още по-динамично. С тези дребни корекции успяхме да вкараме три гола.



Направих комбинация с Мазир Сула. Мога да бъда полезен със създаването на положения. Вкарах гол и съм щастлив. Трябва да продължаваме така. Имаме качествен отбор и се чувствам добре. Искам да продължа да се подобрявам и това е възможно в Левски", заяви Око-Флекс.

Снимки: Владимир Иванов