  3. Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 2728
  • 11
Лидерът Левски се завръща в официалните мачове за efbet Лига с домакинство на Ботев (Враца). Двубоят от 20-ия кръг на шампионата е с начален час 17:30 на стадион “Георги Аспарухов”, а рефер на срещата ще бъде Никола Попов.

“Сините” вече започнаха със срещите през пролетта, след като във вторник се изправиха срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България и загубиха с 0:1. Сега играчите на Хулио Веласкес ще искат да се върнат на правилния път, за да продължат борбата за титлата този сезон.

Към момента Левски е на първо място с актив от 44 точки. Преднината пред втория към момента ЦСКА 1948 е четири точки, но “червените” вече изиграха срещата си от кръга - победата над Монтана вчера. Трети с 37 точки пък е Лудогорец, който също е с мач по-малко от тима от Бистрица. Ботев (Враца) от своя страна е в златната среда и се намира на девета позиция с 25 точки, което до голяма степен дава спокойствие на тима за мястото в елита.

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен
Наставникът на тима от “Герена” няма сериозни кадрови проблеми, като единствено аут за мача е Карл Фабиен, който едва вчера се включи нормално в тренировъчния процес. Старши треньорът на Ботев - Тодор Симов пък ще може да използва сериозно подсилване от страна на ЦСКА, след като цели четирима футболисти на “червените” бяха преотстъпени на врачани - Сейни Санянг, Йоан Борносузов, Марин Орлинов и Мартин Стойчев.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от петия кръг на шампионата във Враца срещата завърши 0:0, което бе и първата грешна стъпка на Левски за сезона в efbet Лига.

