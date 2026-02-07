Оправиха тока на “Герена”, мач ще има

Слушай на живо: Левски - Ботев (Враца)

Електрозахранването на стадион "Георги Аспарухов" бе възстановено и мач между Левски и Ботев (Враца) ще се проведе както е по програма - днес от 17:30 часа.

Припомняме, че поради възникнал пожар в комуникационна шахта на "Герена" късно снощи, бе спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От полунощ работни групи се занимаваха с отстраняване на щетите, а до тяхното отстраняване не работеха както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор "А".