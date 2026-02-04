Добрев за Фурие и Переа: Левски избра по-евтиния вариант, с по-малко голове

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев говори за слуховете за трансфер на Бертран Фурие в Левски и дали голаджията на септемврийци щеше да свърши по-добра работа на "сините" от Хуан Переа.

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Хуан Переа като футболист го харесвам, но чисто статистически единият има 11 гола в отбор, който е предпоследен, а другият има шест попадения в отбор, който е, да речем, на шесто място. Вече чисто игрово – хората, за да стигнат до това заключение, предполагам са преценили, че това, което ние искаме за Берти, те не могат да си го позволят и са избрали по-евтиния вариант. За да се осъществи един трансфер, има много критерии и пречки. Спрели са се на определен състезател, имали са възможност и са го привлекли", сподели Кристиян Добрев.

Снимки: Startphoto