Утре Веласкес разкрива как ще вдигне тима след поражението за Суперкупата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 20-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев“ (Враца).

Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в петък, 6 февруари в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в петък, 6 февруари стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Ботев (Враца) е в събота, 7 февруари от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.