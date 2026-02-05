Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Утре Веласкес разкрива как ще вдигне тима след поражението за Суперкупата

Утре Веласкес разкрива как ще вдигне тима след поражението за Суперкупата

  • 5 фев 2026 | 18:12
  • 513
  • 0
Утре Веласкес разкрива как ще вдигне тима след поражението за Суперкупата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 20-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев“ (Враца).

Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в петък, 6 февруари в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в петък, 6 февруари стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Ботев (Враца) е в събота, 7 февруари от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

  • 5 фев 2026 | 16:15
  • 486
  • 1
Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

  • 5 фев 2026 | 16:02
  • 1300
  • 3
Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

  • 5 фев 2026 | 15:41
  • 1587
  • 1
ФИФА премахна и последната забрана на Берое

ФИФА премахна и последната забрана на Берое

  • 5 фев 2026 | 15:34
  • 977
  • 0
Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

  • 5 фев 2026 | 14:37
  • 3845
  • 2
Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

  • 5 фев 2026 | 14:02
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8435
  • 66
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2701
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19702
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16310
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10530
  • 35
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 2989
  • 0