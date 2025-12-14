Симов: Лесно е, когато имаш Евтимов! Още два дни нямаше да си вкараме гол

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след победата с дузпи срещу Добруджа, която изстреля тима на четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Столичният специалист похвали Димитър Евтимов, който влезе малко преди ударите от бялата точка и се превърна в герой за врачанския отбор.

"Поздравявам момчетата! На елиминации най-важно е да преодолееш противника. Другото в мача искам да го забравя възможно по-бързо. Да си кажем честно, че два дни да бяхме играли още, трудно можехме да си вкараме гол. И двата отбора изпитваме трудности с головете, това говори статистиката в първенството. Когато имаш вратар като Евтимов е лесно!

Влизането на Димитър Евтимов преди дузпите? Обсъждахме го, Любо не е толкова опитен, Митко беше готов да помогне и го направи по най-добрия начин. Сега момчетата ще отпочинат, после ще направим една добра подготовка, имаме добра основа за бъдещето. Мачовете за купата са на елиминации, ще играем със силен противник на четвъртфиналите. Няма значение кой ще ни се падне, само можем да спечелим от такъв мач", каза Тодор Симов.