Хулио Веласкес определи групата на Левски за двубоя с Ботев (Враца)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 20-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Враца). Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в събота от 17:30 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.