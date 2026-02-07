Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев излезе с остра публикация срещу БФС, а повод за нея стана неизпълнено обещание на футболния съюз да не се играят мачове на лоши терени. В тази връзка бизнесменът поиска оставката на Лицензионната комисия, а също така да провери техните дипломи за средно образование.

"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентостта на БФС, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото Първенството ни).

Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…..

Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София?

При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не сe допускат мачове на подобни терени (вижте инициативата на Гонзо https://bfunion.bg/news/51493/0). Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим.

Искаме оставка на Лицензионната Комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?!

Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!", се казва в изявлението на Кирил Домусчиев.

П.П. Извинете ме, че пропуснах да уважа и изказването на уважаемия треньор Илиан Илиев за "нивата" във Варна.