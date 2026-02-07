Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Три от четирите терена не бяха в добро състояние, Янков и Станич са най-добрите халфове в България

Генчев: Три от четирите терена не бяха в добро състояние, Янков и Станич са най-добрите халфове в България

  • 7 фев 2026 | 17:24
  • 1123
  • 4

Наставникът Локомотив (София) Станислав Генчев похвали футболистите си за представянето им срещу Лудогорец, макар че отборът му загуби с 1:3 на калния терен в "Надежда".

“Искам да поздравя моите футболисти. Раздадоха се докрай. Изиграха силно първо полувреме. Второто започна по най-лошия начин с бърз гол. Срещу класен отбор като Лудогорец, когато допуснеш три груби грешки, те се възползват. След изравнителния гол пак стояхме добре. Стигна се до дузпа, а после и до червен картон. Сигурен съм, че ако бяхме осатнали 11 на 11, щяхме да създадем още поне две-три ситуации", каза Генчев.

"Тежък терен, който затрудни и двата отбора. Темпото не беше толкова високо, колкото на добър терен, но трябва да се адаптираме към тези условия. От четири мача, като изключим терена на Националния стадион, другите не бяха в добро състояние", обобщи Генчев положението с игрището в "Надежда".

"Трябва да работим в тази насока как да задържаме концентрация от първата до последната минута. Доволен съм от подготовката и начина, по който днес играха футболистите. Ако продължим така, ни чака нещо добро. Имаме поставена цел, която да гоним. Тя минава през победи", добави Генчев, който е категоричен, че плеймейкърът на Локо Доминик Янков и Петър Станич са най-добрите полузащитници в България.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 52891
  • 149
Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 60588
  • 257
Капитанът на Черно море минава прегледи

Капитанът на Черно море минава прегледи

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 842
  • 1
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 16:06
  • 688
  • 0
Локо (Мездра) удари лошо Бдин

Локо (Мездра) удари лошо Бдин

  • 7 фев 2026 | 15:55
  • 811
  • 2
Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

  • 7 фев 2026 | 15:48
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 60588
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 52891
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9264
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6016
  • 23
Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

Уулвс 1:3 Челси, "вълците" върнаха един гол

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4570
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35519
  • 121