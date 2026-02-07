Генчев: Три от четирите терена не бяха в добро състояние, Янков и Станич са най-добрите халфове в България

Наставникът Локомотив (София) Станислав Генчев похвали футболистите си за представянето им срещу Лудогорец, макар че отборът му загуби с 1:3 на калния терен в "Надежда".

“Искам да поздравя моите футболисти. Раздадоха се докрай. Изиграха силно първо полувреме. Второто започна по най-лошия начин с бърз гол. Срещу класен отбор като Лудогорец, когато допуснеш три груби грешки, те се възползват. След изравнителния гол пак стояхме добре. Стигна се до дузпа, а после и до червен картон. Сигурен съм, че ако бяхме осатнали 11 на 11, щяхме да създадем още поне две-три ситуации", каза Генчев.

"Тежък терен, който затрудни и двата отбора. Темпото не беше толкова високо, колкото на добър терен, но трябва да се адаптираме към тези условия. От четири мача, като изключим терена на Националния стадион, другите не бяха в добро състояние", обобщи Генчев положението с игрището в "Надежда".

"Трябва да работим в тази насока как да задържаме концентрация от първата до последната минута. Доволен съм от подготовката и начина, по който днес играха футболистите. Ако продължим така, ни чака нещо добро. Имаме поставена цел, която да гоним. Тя минава през победи", добави Генчев, който е категоричен, че плеймейкърът на Локо Доминик Янков и Петър Станич са най-добрите полузащитници в България.

Снимки: Борислав Трошев