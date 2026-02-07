11-те на Черно море и Спартак в битката за Варна

Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион “Тича” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Още в началото на втория полусезон родният шампионат ни предлага интригуващо варненско дерби. Настроението в двата лагера, с оглед на класирането обаче, е доста различно. “Моряците” се намират на петото място във временното класиране и при една евентуална победа днес може да се наместят в топ 4. Спартак от своя страна е 12-ти и е в дълга серия без победа.

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 9. Хорхе Солер, 77. Селсо Сидней;

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 21. Шанде, 29. Таилсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов;