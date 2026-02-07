Някои помним 9 януари: защо Георги Иванов допусна да се изложи по този елементарен начин?

Три от петте терена, на които се играха първите пет шампионатни срещи през пролетта, бяха в лошо състояние. Този в Монтана доведе до тежка травма на Бернардо Коуто от ЦСКА 1948. “Тича” също не предостави добри условия за варненското дерби, а тревното покритие в “Надежда” за Локо (Сф) - Лудогорец спокойно можем да го наречем “емблема на инфраструктурното падение на България”.

Единствените два стадиона с нормални тревни покрития в петъчно-съботните мачове бяха тези на “Васил Левски” за ЦСКА - Арда и “Герена”, където Левски прие Ботев (Враца).

И всичко това без кой знае какви екстремни метеорологични условия, но за сметка на гръмко изявление на БФС от 9 януари тази година.

“Доста се говори за състоянието на терените. Взе се еднолично решение от президента да се извика комисия, която да гледа стадионите още следващата седмица. Ще мине и седмица преди началото на полусезона, при необходимост ще се търсят и други варианти. Всеки един отбор ще заявява и втори стадион при някакви обстоятелства, когато титулярният не може”, каза Добрин Гьонов - зам.изпълнителен директор на футболния съюз, след срещата между БФС, клубовете и ПФЛ преди по-малко от месец.

Много ми е любопитно какво точно пише в становището на комисията, която би трябвало да е инспектирала тревното покритие в “Надежда”?

Но още по-любопитно ми е как президентът на БФС Георги Иванов допусна да се изложи по този елементарен начин с обещание, което даде, но знаеше, че няма да изпълни?

Снимки: Борислав Трошев