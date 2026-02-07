Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Стадионът в Добрич вече има осветление

Стадионът в Добрич вече има осветление

  • 7 фев 2026 | 10:37
  • 414
  • 0
Стадионът в Добрич вече има осветление

Една мечта на поколения фенове на Добруджа вече е факт. Стадион “Дружба” има осветление!

„Днес направихме финален тест и резултатите са поразителни. Остават още малко довършителни работи, като възстановяване на пистата, под която минават част от кабелите.

Но най- важното е, че стадиона на Добруджа свети!

Това е високотехнологична LED система от Musco Light (САЩ) – същата, която осветява стадиони като „Емирейтс“ и „Олд Трафорд“. Стълбове, прожектори и електрически табла работят за равномерна, безопасна светлина – за тренировки, мачове и всички спортни моменти, които обичаме.

За мен лично това не е просто техника. Това е светлина за децата, за клуба, за всички, които обичат спорта в Добрич.

Да си пожелаем успешен полусезон и победи у дома!

Само Добруджа! - Йордан Йорданов, кмет на гр. Добрич“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Инспектираха стадиона в "Надежда"

Инспектираха стадиона в "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 09:18
  • 1025
  • 4
Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

  • 7 фев 2026 | 09:11
  • 745
  • 0
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 5786
  • 28
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 3952
  • 14
Варна се тресе! Дербито е тук!

Варна се тресе! Дербито е тук!

  • 7 фев 2026 | 07:30
  • 3477
  • 8
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 9402
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак в битката за Варна

11-те на Черно море и Спартак в битката за Варна

  • 7 фев 2026 | 11:22
  • 355
  • 0
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 5786
  • 28
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 3952
  • 14
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 1423
  • 2
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 5185
  • 1
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 21116
  • 21