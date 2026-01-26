Популярни
  3. Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
Рекордьорът по мачове в efbet Лига Георги Илиев даде интервю пред Sportal.bg в Анталия. Бившият халф на Черно море, Локомотив (Пловдив) и ЦСКА е асистент на Ясен Петров – Джанини в Добруджа. Легендарният играч говори по различни теми от родния футболен пейзаж.

"Добруджа е в преходен период – тръгнаха си доста футболисти, дойдоха нови. Надявам се новите да оправдаят очакванията. Целта не е нужно да я казвам, трудна е, нуждаем се и от доза магия, за да успеем да я постигнем. Не е невъзможна. Мисля, че съставът е почти готов.

С Ясен Петров се познаваме от доста години, работили сме първо като треньор и футболист, после като треньор и помощник-треньор. Той знае много добре с какво мога да съм полезен на екипа и отбора като цяло, магията трябва да дойде общо от всички – от целия треньорски екип, футболистите, ръководството и феновете.

Във Варна очакваме стадиона вече двайста година. Надявам се скоро да бъде изпълнен този план. Да, доста години минаха. България отстъпва страшно много на другите по бази, инфраструктура и условия за футболистите. Новият стадион на ЦСКА ще стане доста по-бързо от варненския. Нека да има!

Не мисля, че първенството е решено. Чуха се мнения, че шампионът е ясен. Не мисля. Лудогорец ще натиснат здраво педалите. ЦСКА също. Христо Янев върши доста добра работа в ЦСКА. Така че интересно ще е при всички положения", заяви Георги Илиев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

