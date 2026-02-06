Популярни
Септември се раздели с френски халф

  • 6 фев 2026 | 01:20
Септември се раздели с френски халф

Септември София и Клери Сербер се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от футболния клуб.

27-годишният френски полузащитник премина в състава на столичани със свободен трансфер от Тулуза преди 18 месеца и изигра 43 мача за отбора с 1 гол и 8 асистенции.

През есенния дял от настоящата кампания той записа 19 срещи с 3 асистенции, но в последния месец преди зимната пауза Сербер загуби титулярното си място в състава и беше основно резерва.

Септември е предпоследен в класирането на Първа лига с 15 точки след 19 изиграни кръга, а в първия пролетен кръг в неделя гостува на последния Добруджа.

