Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Добруджа може и да е последен в класирането на efbet Лига, но със сигурност не е вдигнал белия флаг в битката за оцеляване. Това става ясно от думите на президента на клуба Сергей Серафимов, който даде интервю пред Sportal.bg. В него той твърди, че тимът е с потенциал за “златната” среда и обеща, че в Добрич ще идват все по-добри футболисти, а политиката е да се търсят класни български играчи.

За подготовката на Добруджа

“Условията са добри, но тази година времето не е с нас. Нонстоп вали сериозно вече четвърти ден. Имаме малко затруднения с тренировъчния процес, доколкото съм информиран от треньорския щаб, но нещата ще се стабилизират.

Настроението като представител на елита е по-друго, макар че сме на незавидно място в момента. Това място още повече ни мотивира тази година. Виждам огромно желание в момчетата, макар да съм ги видял само в една контрола. В отбора настроението е много положително и всички са с голямо желание да се доказват, което ми харесва.”

Как Добруджа ще изпревари поне три отбора, за да се спаси, и какви са козовете на отбора?

“Според мен, това място не го заслужаваме. Три отбора ли са? Аз мисля, че ще изпрварим повече. Няма да споменавам имена, но с този отбор сме за “златната среда”. Въобще нямам намерение да ги броя четири ли са, пет ли са отборите. Гледаме си нашето и продължаваме напред.

Защо в началото Добруджа изненада един от фаворитите за титлата - ЦСКА 1948, на неутрален терен във Варна, но когато се върна в Добрич, победите секнаха?

“От футболно естество не разбирам толкова много, има си ръководство, треньори и те, може би, знаят, но се надявам нещата да се оправят откъм точки и класиране. Радваме се, че вече играем мачовете в Добрич. Осветлението, доколкото съм запознат, до 4-5 дни ще светне. Така е казал онзи отгоре - във Варна бийте, в Добрич - по-трудничко, но и там тръгнаха нещата. Надявам се да вървим положително.”

Предимството Добруджа да е домакин през пролетта на опонентите си за оцеляване

“Щом е домакинство, е психологическо предимство. Но на терена няма предимство. 11 на 11 сме.”

За есенните оплаквания от съдийството

“Надявам се да не говорим. Всеки нормален човек е видял какво се случи на 7-8 от мачовете ни. Хайде, тази тема да не я засягаме.”

За идването на Ясен Петров и целта пред него

“На Ясен Петров целта не сме му я поставили. Много добре знае за какво е дошъл. С неговите умения не само е решил, че може, но и ще го докаже. Той го е доказал във времето. Сега за него е и някакъв стимул. Не е работил като треньор в България от 12-13 години, доколкото се сещам. Ново амплоа. Доказан специалист.”

Тръгването на Атанас Атанасов-Орела

“С Атанасов работехме много добре. Заедно решихме, че трябва да има някаква промяна. Той каза, че ако застане друг треньор, психолотическото напрежение върху футболисти и въобще обстановката може да се промени в положителен аспект. Така решихме той да се оттегли за известно време от Добруджа. Може да работи, където си поиска. Не сме се разделили с лоши чувства един към друг. Не мисля, че сме направили грешка. Двете страни бяхме на едно мнение, че трябва да има промяна в клуба.”

Селекцията на Добруджа

“Направихме някаква селекция, дойдоха още 2-3 момчета. По имена не ги знам, но се надявам, че това е максималният брой играчи, които са пристигнали. И те са доволни, и треньорското ръководство е доволно, доколкото знам. С тези футболисти ще работят. Ако нещо излезе, защото работим с добри мениджъри, подсилихме се с 4-5 попълнения от Португалия, не знам. Надявам се повече да не идват, защото, в момента, колективът и отборът ни е в много добро състояние.”

Как ръководството убеди футболист като Силва да подпише с клуба? Толкова богат клуб ли е Добруджа?

“Понякога не всичко е пари. Момчето е абсолютен професионалист. Дойде и иска да върви напред. Не че Добруджа му е максимума, но се надявам след него и още 2-3 нови попълнения този отбор да покаже, че може. Че тук има някакъв трамплин за много, много по-високи нива. Не говоря за България, а за чужбина. Работя с добре известна агенция, няма да споменавам имена, с която ще си помагаме и занапред. Няма да е само Силва. В Добруджа ще идват все по-добри футболисти, надявам се и българи.”

Защо в българския футбол има толкова чужденци? Добруджа се бори да не изпадне и пак търси чужденци. Всички търсят чужденци

“Напротив, ние търсим българи.”

Къде са?

“Вие кажете къде са те. Търсим. Няма да споменавам имена, но сме говорили с поне 5-6 българи и все някъде се разминаваме по трасето. Не говорим само за пари. Еди-кой си не можел, Добрич е далеч от София, Пловдив, Бургас, студено му е. Не ми се коментира кой иска и кой - не иска, но въпросът е, че искаме да работим и се надяваме да работим с все повече българи.

Сега виждам, че и нещата в школата се подобриха. Смея да твърдя, че съм едно от основните лица в клуба. Нещата в школата започнаха да потръгват. Те са 14, 15, 16-годишни. На една контрола с Черно море преди десетина дни пуснахме четири-пет 16-годишни момчета от клуба, което за нас е голям успех.”

След осветление може ли да видим в Добрич реновиран стадион?

“Стадионът си го направихме прилично за нашите стандарти. Сега ще правим нов тренировъчен терен, който ще е много добър за стандартите на град Добрич. Надявам се все повече и повече нещата да се случват.”

За миналото напрежение с публиката и сегашната подкрепа

“Никога не съм си поставял цел да убеждавам някой. Показахме как работим. Не сядаме да даваме интервюта или ходим на срещи, за да обясняваме колко сме велики, а показваме какво можем като управляващи. Аз, кметът на Добрич, общинският съвет и всички сме си направили преразпределение кой за какво отговаря. Засега работят добре заедно. Мисля, че нещата ще се случат още по-добре.”

Какво да очакваме от Добруджа през пролетния полусезон?

“Искам ако публиката досега е била Х, сега да е пет пъти Х, защото ни помагат по този начин. Не говоря финансово, а за подкрепа - морална дори, присъствена. Друго е да играеш на стадион пред 1000 човека, друго е пред 5-6 хиляди. Момчетата не само го искат, а и ще направят така, че да върнат публиката, сигурен съм.”