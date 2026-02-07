Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур

Куала Лумпур беше домакин на събитието за представянето на сезона в MotoGP, на което присъстваха почти всички пилоти от стартовата решетка, включително и действащият световен шампион Марк Маркес. Представянето на MotoGP в Малайзия този уикенд, по-малко от месец преди първия кръг за годината в Тайланд.

След като миналата година поставиха ново начало с подобно съвместно събитие в Банкок, сега от MotoGP събраха всички отбори и пилоти в сърцето на малайзийската столица за специално събитие, отбелязващо неофициалния старт на кампанията през 2026 година.

The 2026 season gets started in Kuala Lumpur! 🇲🇾



Tune in and don't miss the #MotoGPLaunch 🚀



#KualaLumpur26https://t.co/VvGWY3fBp5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 7, 2026

Въпреки че първоначално от Дорна бяха избрали Сингапур за място на тазгодишното откриване, логистични предизвикателства, причинени от краткото време между теста на „Сепанг“ (3-5 февруари) и самото събитие, накараха организаторите да се спрат на Куала Лумпур.

Градът винаги е бил популярна дестинация за MotoGP, като в миналото няколко отбора са избирали именно него за индивидуалните си представяния. Празненствата за старта на сезон 2026 започнаха в петък, само ден след като пилотите от MotoGP завършиха първия предсезонен тест на пистата „Сепанг“.

Всички мотоциклети за 2026 г. бяха изложени на показ пред някои от най-известните забележителности в Куала Лумпур, включително пред 421-метровата кула „Куала Лумпур“, която е определяща черта на градския пейзаж от 1991 г. насам.

По-късно същата вечер всички пилоти се събраха на върха на кулата „Пермата Сапура“ за фотосесия, като емблематичните кули „Петронас“ послужиха за фон на снимките.

Основното събитие започна в събота вечерта, когато MotoGP превърна центъра на града в улична писта. Бяха изградени специални боксове за всички 11 отбора в близост до кулите „Петронас“, както и импровизиран питлейн, който позволяваше на пилотите да влизат и излизат от трасето.

След настъпването на нощта пилотите излязоха по улиците на Куала Лумпур, като демонстрираха каране на задна гума, спиране на предна и т.н. в затворен участък от пътя пред кулите „Петронас“. В обратен ред на миналогодишното класиране, Прамак и LCR бяха първите на трасето, а Дукати закриха шоуто.

Единствено шампионът за 2021 г. Фабио Куартараро и новобранецът в MotoGP Фермин Алдегер липсваха от демонстрацията. Дори Хорхе Мартин се завърна на своя Априлия RS-GP, след като пропусна теста на „Сепанг“, за да се възстанови от операция. Ямаха включи Аугусто Фернандес, който замести контузения Куартараро, докато от Грезини решиха да участват само с един пилот – миналогодишния вицешампион Алекс Маркес.

След всяко излизане на пистата пилотите се качваха на специално изградена сцена пред Suriya KLCC, голям търговски център в подножието на кулите „Петронас“. Всички 20 пилоти се обърнаха към публиката индивидуално, преди да спрат, за да общуват с феновете и да позират за снимки.

От MotoGP проведоха интервюта и с няколко шефове на отбори, сред които беше и новият съсобственик на отбора на Tech3 Гюнтер Щайнер.

За забавлението на публиката се погрижиха местната група DOLLA и международните звезди PAWSA и The Script, които изнесоха концерти. Събитието завърши с обща снимка на всички пилоти до техните мотоциклети за 2026 г.

Прави впечатление, че MotoGP е единият от двата големи шампионата, които проведоха колективно събитие за откриване тази година. За сравнение, Формула 1 се отказа от подобна проява след събитието си в Лондон през 2025 поради въвеждането на нови технически регулации. Но пък Световният рали шампионат направи представяне на сезона, отборите и пилотите в Монте Карло, малко преди старта на първия кръг на сезона.

Снимки: Gettyimages