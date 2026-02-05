Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

Световният вицешампион в MotoGP Алекс Маркес от екипа на Грезини Дукати даде най-доброто време в края на последния ден на първия предсезонен тест в кралския клас за 2026 година.
На пистата „Сепанг“ в Малайзия испанецът завъртя обиколка за 1:56.402 в рамките на сутрешната сесия, което е и най-доброто време изобщо за трите дни на подготовка край Куала Лумпур. С този си резултат по-малкият от братята Маркес изпревари с 0.124 секунди Марко Бедзеки от екипа на Априлия, който беше най-бърз в следобедните часове.
Тройката с пасив от 0.383 оформи Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати, а в топ 5 влязоха още двамата заводски пилоти на Дукати Марк Маркес и Франчесно Баная. Световният шампион Маркес изостана с 0.387 от своя брат, а неговият съотборник регистрира пасив от 0.527 от лидера.
В днешния ден видяхме завръщането на пистата на пилотите на Ямаха, които пропуснаха вчерашния втори изпитателен ден заради проблеми с новия V4 двигател. Те обаче бяха коригирани и това позволи на Алекс Ринс, Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу да подновят своята подготовка. Голяма звезда на марката от Ивата Фабио Куартараро се контузи във вторник и вече се прибра в Европа, за да се възстановява.
Най-активен днес беше световният шампион Марк Маркес, който единствен премина границата от 60 обиколки, завършвайки с 64. На равно второ място по този показател завършиха Бедзеки и Ай Огура, които направиха по 58 тура днес. Най-ниската активност пък беше регистрирана от тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който кара само сутринта и завърши с 20 обиколки, което се равнява на точно една състезателна дистанция на „Сепанг“.
Предсезонната подготовка в MotoGP ще продължи на 21 и 22 февруари с финалните два дни за тестове, които ще се проведат на „Бурирам“ в Тайланд, където седмица по-късно ще стартира сезон 2026 в MotoGP.
