Ямаха: Мотоциклетът за 2026 не се представя зле, но ни трябва повече мощност

След трудна седмица в Малайзия, където липсата на добро представяне беше усложнена от проблеми с мотоциклета, спортният мениджър на заводския тим на Ямаха Майо Мерегали направи оценка на ситуацията в отбора.

От Ямаха признаха, че новият им V4 двигател за MotoGP изпитва затруднения с мощността след първия предсезонен тест за годината на пистата „Сепанг“. Базираният в Ивата производител изостана на тестовете в Малайзия, където завърши на последно място сред петте конструктора в MotoGP, на повече от секунда от най-доброто темпо.

Още в първия ден звездата на Ямаха Фабио Куартараро, счупи пръст при катастрофа, което го принуди да се оттегли от останалата част от теста и да се прибере у дома за медицински прегледи.

Проблемите на Ямаха се задълбочиха в сряда, когато отборът реши да пропусне целия ден от съображения за сигурност, докато разследваше проблемите с двигателя, които засегнаха както Куартараро, така и новобранеца на Прамак, Топрак Разгатлиоглу. Въпреки че беше намерено решение навреме за последния ден от теста, изпитанията на „Сепанг“ се оказаха трудна седмица за Ямаха и новия M1 с V4 двигател, създаден специално за последната година от настоящия цикъл на правилата.

Сега Мерегали, подчерта, че е доволен от представянето на самия мотоциклет, но призна, че двигателят остава слабото звено в пакета.

„Областта, в която трябва да се подобрим най-много, е мощността, защото мотоциклетът има добра управляемост, а също и балансът е добър - каза той. - Самият мотоциклет не се представя зле.“

Мениджърът на отбора на Прамак, Джино Борзой, подкрепи оценката на Мерегали, като добави: „От гледна точка на шасито, мотоциклетът е доста конкурентен и работи много добре. Ясно е, че все още ни липсва максимална скорост, но в Ямаха вече работят по въпроса, така че не сме притеснени.“

Към края на миналата година Ямаха направи няколко участия с „уайлдкард“ със своя V4 прототип, но тестовият пилот Аугусто Фернандес не успя да използва потенциала на мотоциклета, тъй като двигателят трябваше да работи в „безопасен режим“.

Дори на „Сепанг“ пилотите на Ямаха не можаха да тестват новия M1 свободно, тъй като липсата на резервни части и двигатели за смяна ограничи техните обиколки.

„Както можете да си представите, всичко е ново и нямаме много части - обясни Мерегали. - Още когато пристигнахме тук, знаехме, че трябва да се справим с тези два теста, на "Сепанг" и "Бурирам", с това, което разполагаме. Така че имахме точни данни за километража за всеки тест. На "Сепанг" знаехме колко обиколки можем да направим, просто защото искахме да сме сигурни, че ще можем да проведем и следващия тест в Бурирам.“

Въпреки тези ограничения, Ямаха до голяма степен успя да изпълни програмата си на „Сепанг“, като тимът беше подпомогнат от допълнителния пробег, натрупан по време на шейкдаун теста от предходната седмица като производител от Група D.

Японският производител сега работи по обновена спецификация на двигателя, за да подобри представянето си на правите, но остава неясно кога тя може да бъде готова за въвеждане.

„Беше продуктивен тест - каза Мерегали. - Успяхме да оценим повечето от частите, които бяхме планирали. Избрахме тези, които бяха основните теми за този тест, като шасито, задното окачване и аеродинамиката. Това, за което не ни остана време, е фината настройка, която, разбира се, ще отложим за теста на "Бурирам.“

Снимки: Gettyimages