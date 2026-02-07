Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

Световният шампион в MotoGP за 2024 Хорхе Мартин направи своя дебют с мотоциклета на Априлия за сезон 2026 по време на официалното представяне на отбора в Куала Лумпур днес, след като пропусна тестовете поради контузия.

Заводският пилот на Априлия преживя труден първи сезон с италианската марка през миналата година, като се състезава само в седем кръга след множество сериозни травми. Хорхе Мартин участва в последния кръг от кампанията и в следсезонния тест във Валенсия през ноември миналата година, което изглеждаше като стъпка в правилната посока по отношение на физическото му възстановяване.

Въпреки това, през декември той е претърпял две операции заради съществуващи по-рано контузии – факт, който беше запазен в тайна до представянето на Априлия за новия сезон.

Преди първия предсезонен тест на „Сепанг“ тази седмица, от тима обявиха, че Мартин няма да може да участва, тъй кат възстановяването му още не е приключило. На този етап не е ясно дали той ще бъде в достатъчно добра форма, за да участва в предстоящия тест на „Бурирам“ преди началото на новия сезон в Тайланд в края на месеца.

Въпреки това, днес , по време на официалното представяне на сезон 2026, Мартин направи първата си поява с мотора RS-GP за тази година по време на демонстрационно каране по улиците на Куала Лумпур.

„На първия завой трябваше да сваля крака, иначе щях да катастрофирам отново - заяви Мартин на сцената по време на събитието. - Марко ми показваше траекториите и беше добро каране. Спечелих световния шампионат през 2018 в Moto3 тук, в Малайзия. Идването ми тук събужда много спомени, а да карам в Куала Лумпур е невероятно. Така че не мисля, че има по-добро място за старт на сезон 2026 и за повторно каране на MotoGP мотор.“

През последните седмици Мартин е в центъра на спекулациите на пазара на пилоти, като се съобщава, че испанецът е близо до сделка за присъединяване към Ямаха през 2027 година.

Априлия вече поднови договора на Марко Бедзеки за още две години, обявявайки новината преди първия ден от тестовете на „Сепанг“. С оглед очакваната раздяла на Мартин с Априлия, двукратният световен шампион в MotoGP Пеко Баная е свързван с второто заводско място в отбора.

Изпълнителният директор на Априлия Масимо Ривола направи много комплименти за състезателното темпо на Баная по време на теста на „Сепанг“, което допълнително засили тези слухове.

Снимки: Gettyimages