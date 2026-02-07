Популярни
Марк Маркес: Не беше зле, но изостанах на 3 секунди от Алекс

  • 7 фев 2026 | 10:46
  • 230
  • 0

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес (Дукати) завърши трети в симулацията на спринтово състезание в последния ден от тестовете на „Сепанг“.

Симулацията беше с дължина 10 обиколки и най-добро време постигна победителят в Гран При на Малайзия миналата година Алекс Маркес (Грезини Дукати), следван от двамата заводски пилоти на Дукати Франческо Баная и Маркес.

Алекс Маркес уточни след теста, че представянето му в симулацията е било далеч от идеално, но разликата беше почти 1,4 секунди пред Баная и над 2,6 секунди пред Марк.

„Не беше зле – коментира Марк Маркес. – Но бях с 3 секунди по-бавен от Алекс, така че…

„Но се получи добра симулация на спринтово състезание и точно както предрекохме, не бяхме изключително бързи. Завършихме добре тези тестове, карането ми беше добро и успяхме да изпълним всичко в плана за теста.“

Снимки: Gettyimages

