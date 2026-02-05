Разгатлиоглу е ядосан и губи мотивация след трудния тест на "Сепанг"

Топрак Разгатлиоглу призна, че е ядосан и губи мотивация след трудния предсезонен тест за турския пилот на Прамак Ямаха на „Сепанг“ в Малайзия.

Трикратният световен шампион в Супербайк направи общо пет тестови дни край Куала Лумпур в рамките на последната седмица, но въпреки това в края на официалния тест изостана с близо две секунди от челото. Той също така беше и с повече от седем десети по-бавен от Алекс Ринс, който беше най-бързият пилот с Ямаха в рамките на изпитанията в Малайзия. Неговият пасив със сигурност щеше да бъде по-голям, ако Фабио Куартараро не се беше контузил в първия ден на официалния тест, което не му позволи да довърши изпитанията на „Сепанг“.

„Научих нещо, но не много, защото все още се опитвам да адаптирам моя стил на пилотиране – обясни Разгатлиоглу пред медиите в Малайзия. – Тази сутрин не стартирах добре. Малко съм ядосан, защото не успявам да намеря добрите времена. Следобед открихме някои добри настройки с използвани гуми и смятам, че нещата бяха малко по-добре.



„Освен това аз започнах да губя мотивация, защото карам както преди, но времената не идват. В края на деня аз намерих ритъма. Но също така използвах две нови гуми, направих всичко, но успях да постигна само 58.3, а идеалното ми време беше 58.0 или 58.1, но не 57. За мен не е лесно да виждам името ми в дъното на класирането, особено след всички успехи в Супербайк. Но аз се опитвам да се уча много бързо. Надявам се да се върна бързо. Не знам как, но се опитвам да натискам всеки ден“, добави още Ел Турко.

