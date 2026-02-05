Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Разгатлиоглу е ядосан и губи мотивация след трудния тест на "Сепанг"

Разгатлиоглу е ядосан и губи мотивация след трудния тест на "Сепанг"

  • 5 фев 2026 | 16:53
  • 262
  • 0

Топрак Разгатлиоглу призна, че е ядосан и губи мотивация след трудния предсезонен тест за турския пилот на Прамак Ямаха на „Сепанг“ в Малайзия.

Трикратният световен шампион в Супербайк направи общо пет тестови дни край Куала Лумпур в рамките на последната седмица, но въпреки това в края на официалния тест изостана с близо две секунди от челото. Той също така беше и с повече от седем десети по-бавен от Алекс Ринс, който беше най-бързият пилот с Ямаха в рамките на изпитанията в Малайзия. Неговият пасив със сигурност щеше да бъде по-голям, ако Фабио Куартараро не се беше контузил в първия ден на официалния тест, което не му позволи да довърши изпитанията на „Сепанг“.

Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"
Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

„Научих нещо, но не много, защото все още се опитвам да адаптирам моя стил на пилотиране – обясни Разгатлиоглу пред медиите в Малайзия. – Тази сутрин не стартирах добре. Малко съм ядосан, защото не успявам да намеря добрите времена. Следобед открихме някои добри настройки с използвани гуми и смятам, че нещата бяха малко по-добре.

„Освен това аз започнах да губя мотивация, защото карам както преди, но времената не идват. В края на деня аз намерих ритъма. Но също така използвах две нови гуми, направих всичко, но успях да постигна само 58.3, а идеалното ми време беше 58.0 или 58.1, но не 57. За мен не е лесно да виждам името ми в дъното на класирането, особено след всички успехи в Супербайк. Но аз се опитвам да се уча много бързо. Надявам се да се върна бързо. Не знам как, но се опитвам да натискам всеки ден“, добави още Ел Турко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шумахер след първия си тест на овал: Достигнах до лимита доста бързо

Шумахер след първия си тест на овал: Достигнах до лимита доста бързо

  • 5 фев 2026 | 14:40
  • 659
  • 0
Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

Ландо Норис очаква да се бори за титлата с Ръсел

  • 5 фев 2026 | 14:00
  • 726
  • 2
Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

  • 5 фев 2026 | 13:37
  • 1016
  • 0
Уилямс най-накрая направи шейкдаун на FW48

Уилямс най-накрая направи шейкдаун на FW48

  • 4 фев 2026 | 19:35
  • 3621
  • 0
Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

  • 4 фев 2026 | 19:04
  • 3606
  • 0
Само Ауди все още няма резервен пилот за сезон 2026 във Формула 1

Само Ауди все още няма резервен пилот за сезон 2026 във Формула 1

  • 4 фев 2026 | 18:13
  • 2527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 4048
  • 22
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 15700
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 13388
  • 24
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 11219
  • 104
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 8250
  • 29
Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

  • 5 фев 2026 | 17:45
  • 1050
  • 0