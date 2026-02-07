Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

Легендата на MotoGP Хорхе Лоренсо заяви, че анализът му на тестовете на пистата "Сепанг" показва, че тимът на Дукати „за съжаление“ е направил „голяма стъпка напред“ със своя мотоциклет за 2026 година. Италианският производител доминира през сезон 2025, като спечели 17 от 22 неделни състезания и с лекота стигна до световната титла с Марк Маркес.

Въпреки това, непостоянството на мотоциклета GP25 позволи на съперниците, най-вече Априлия, да намалят донякъде разликата в хода на сезона. Преди началото на предсезонните тестове имаше въпросителни относно това къде ще се намира Дукати в подреждането спрямо конкуренти като Априлия и дали ще успее да отстрани проблемите на GP25.

След три дни на "Сепанг" изглежда, че в Дукати са постигнали напредък с GP26. Алекс Маркес беше най-бърз в общото класиране, а пилотът на Грезини, Пеко Баная и Марк Маркес направиха окуражаващи симулации на спринтово състезание.

След последния ден от тестовете, трикратният шампион Лоренсо, който работи като треньор по представянето на Маверик Винялес, отбеляза, че GP26 изглежда по-стабилен от машините на останалите отбори.

„За съжаление, изглежда, че в Дукати очевидно са направили стъпка напред – голяма стъпка напред - каза той, попитан за оценката му на теста. - Когато гледаш на пистата, в завоите, можеш да видиш, че Дукати са толкова плавни, толкова стабилни, особено на излизане от завоите. Пилотите на Дукати се движат толкова плавно при максимален наклон, с 20% газ и когато изправят мотоциклета, те запазват тази плавност за дълго време.

„За разлика от тях, другите мотоциклети изглеждат малко по-нервни. Но, както виждате, Алекс, Марк, Пеко направиха много силна спринтова симулация, много силна.“

„Но това е само една писта, може би KTM може да са по-близо до тях, както и Априлия. Нещата се променят много от писта на писта, но този старт на Дукати е силен. Доколкото видях, те са подобрили системата при стартиране отзад, но и на излизане от завоите изглежда много ниско, супер ниско, и това със сигурност помага на ускорението, за да не се вдига предната гума.

„Видяхме и едни много големи крила в предната част на мотоциклета, почти като на болид от Формула 1, и тази притискаща сила помага много за поддържането на стабилността на мотора при ускорение.“

„Мисля обаче, че миналата година в Дукати не промениха почти нищо, така че са продължили да работят за тази година и от това, което виждам на тази писта, те очевидно са направили стъпка напред.“

