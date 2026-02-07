Линдзи Вон с трето време на днешното тренировъчно спускане

Линдзи Вон завърши поредното си успешно тренировъчно спускане в събота, в навечерието на състезанието на Олимпийските игри в Милано и Кортина, малко повече от седмица след като скъса предна кръстна връзка на лявото си коляно.
41-годишната американка даде трето време, на 0,37 секунди зад лидерката и своя съотборничка Брийзи Джонсън. Вон стисна юмрук, след като видя резултата.
Олимпийската икона Линдзи Вон с предупреждение към конкурентките си
Линдзи Вон се готви за спускането в неделя с голяма протеза, покриваща контузеното ѝ коляно. През 2024 г. ѝ беше поставена частична титаниева протеза в дясното коляно, а след това тя се завърна в ски състезанията миналия сезон след близо шест години пауза.
Треньорът на Свиндал: Линдзи Вон може да спечели медал
Легендарната американка претърпя инцидент по време на последното спускане за Световната купа преди Олимпийските игри.
Вон държи рекорда от 12 победи за Световната купа в Кортина.
Снимки: Gettyimages