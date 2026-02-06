Популярни
Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
Треньорът на Свиндал: Линдзи Вон може да спечели медал

  • 6 фев 2026 | 19:02
  • 315
  • 0
Треньорът Аксел Лунд Свиндал заяви, че Линдзи Вон може да спечели медал, след като днес направи стабилно тренировъчно спускане, което я доближи до дългоочакваното ѝ завръщане на Олимпийските игри. Той похвали американката за контрола, симетрията и характерната ѝ психическа устойчивост, въпреки неяснотата около състоянието на коляното ѝ.

41-годишната Вон скъса предни кръстни връзки при падане в старт за Световната купа миналата седмица, но обеща да участва в неделното състезание.

„Мисля, че беше разумна. Не даде всичко от себе си“, каза Свиндал, двукратен олимпийски шампион, пред медиите след като наблюдава първото спускане на Вон на пистата „Олимпия деле Тофане“, където тя има шест победи за Световната купа.

„Останалото изглеждаше като добро каране, без голям риск. За мен изглеждаше симетрично. Не видях разлика между дясната и лявата страна, а точно това търсим днес“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Вон се е борила с множество контузии през кариерата си, а травмата от миналия петък можеше да сложи край на състезателния ѝ път. Вместо това тя само засили решимостта ѝ.

„Опитах се да я успокоя, защото не исках да рискува прекалено. Това е първата тренировъчна сесия. Свободното каране е едно, но когато тренираш спускане, е съвсем различно. Мисля, че се справи много добре“, добави Свиндал.

Макар решенията за по-нататъшни тренировки да зависят от медицинските прегледи и евентуално подуване на коляното, той е на мнение, че представянето показва, че Вон все още може да спечели медал.

„Мисля, че може. Днес имаше резерви. Когато кара добре, може да победи. Ще бъде трудно, но мисля, че в неделя може да го направи“, коментира треньорът.

