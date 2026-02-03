Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Въпреки скъсаната кръстна връзка Линдзи Вон ще участва на Олимпиадата

Въпреки скъсаната кръстна връзка Линдзи Вон ще участва на Олимпиадата

  • 3 фев 2026 | 17:57
  • 2802
  • 1

Линдзи Вон потвърди, че ще участва на започващите в петък Олимпийски игри в Италия въпреки тежката контузия, която получи след падането си по време на спускането от Световната купа в Кран Монтана миналия петък.

Медицинските прегледи са показали, че американката има скъсана предна кръстна връзка, както и други наранявания на левия си крак. Въпреки това обаче тя е преценила, че ще може да участва на Олимпийските игри и смята да се включи в спускането в неделя.

„Ами... миналия петък напълно скъсах предната си кръстна връзка. Също така получих натъртване на костта (което е често срещано нараняване при скъсване на предната кръстна връзка), плюс разкъсвания на менискуса, но не е ясно колко от това е било преди това и какво е новото след падането.

„Очевидно беше изключително тежка новина за получаване една седмица преди Олимпийските игри. Наистина оценявам, че всички ми дадоха време и пространство да осмисля случилото се и да намеря път напред. След обширни консултации с лекари, интензивна терапия, физически тестове, както и каране на ски днес, реших, че съм способен да се състезавам в олимпийското спускане в неделя. Разбира се, все още ще трябва да направя едно тренировъчно спускане, както е необходимо за състезанието в неделя, но... уверен съм в способността на тялото си да се представи. Въпреки контузиите ми коляното ми е стабилно, нямам подуване и мускулите ми работят и реагират както трябва. Очевидно ще продължа да се оценявам с моя медицински екип ежедневно, за да се уверя, че вземаме интелигентни решения, но имам пълното намерение да се състезавам в неделя.

„Знам какви бяха шансовете ми на тези Олимпийски игри преди този срив и въпреки че шансовете ми не са същите сега, все още има шанс. И докато имам шанс, няма да губя надежда. Няма да се откажа! Още не е свършило!

„Благодаря на всички, които се обърнаха към мен и ме подкрепиха. Чувствам любовта и тя ми дава сили“, написа Вон във Фейсбук.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

  • 3 фев 2026 | 14:36
  • 572
  • 0
Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

  • 3 фев 2026 | 13:05
  • 534
  • 1
Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

  • 3 фев 2026 | 12:48
  • 607
  • 0
Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

  • 3 фев 2026 | 03:54
  • 2645
  • 0
Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

  • 3 фев 2026 | 02:04
  • 1413
  • 0
Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

  • 3 фев 2026 | 01:34
  • 1832
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

  • 3 фев 2026 | 19:11
  • 70380
  • 181
Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

  • 3 фев 2026 | 18:35
  • 6070
  • 16
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 13540
  • 8
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 12586
  • 15
Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

  • 3 фев 2026 | 18:59
  • 3406
  • 0
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 1414
  • 0