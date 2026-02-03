Въпреки скъсаната кръстна връзка Линдзи Вон ще участва на Олимпиадата

Линдзи Вон потвърди, че ще участва на започващите в петък Олимпийски игри в Италия въпреки тежката контузия, която получи след падането си по време на спускането от Световната купа в Кран Монтана миналия петък.

Медицинските прегледи са показали, че американката има скъсана предна кръстна връзка, както и други наранявания на левия си крак. Въпреки това обаче тя е преценила, че ще може да участва на Олимпийските игри и смята да се включи в спускането в неделя.

„Ами... миналия петък напълно скъсах предната си кръстна връзка. Също така получих натъртване на костта (което е често срещано нараняване при скъсване на предната кръстна връзка), плюс разкъсвания на менискуса, но не е ясно колко от това е било преди това и какво е новото след падането.



„Очевидно беше изключително тежка новина за получаване една седмица преди Олимпийските игри. Наистина оценявам, че всички ми дадоха време и пространство да осмисля случилото се и да намеря път напред. След обширни консултации с лекари, интензивна терапия, физически тестове, както и каране на ски днес, реших, че съм способен да се състезавам в олимпийското спускане в неделя. Разбира се, все още ще трябва да направя едно тренировъчно спускане, както е необходимо за състезанието в неделя, но... уверен съм в способността на тялото си да се представи. Въпреки контузиите ми коляното ми е стабилно, нямам подуване и мускулите ми работят и реагират както трябва. Очевидно ще продължа да се оценявам с моя медицински екип ежедневно, за да се уверя, че вземаме интелигентни решения, но имам пълното намерение да се състезавам в неделя.



„Знам какви бяха шансовете ми на тези Олимпийски игри преди този срив и въпреки че шансовете ми не са същите сега, все още има шанс. И докато имам шанс, няма да губя надежда. Няма да се откажа! Още не е свършило!



„Благодаря на всички, които се обърнаха към мен и ме подкрепиха. Чувствам любовта и тя ми дава сили“, написа Вон във Фейсбук.

Снимки: Gettyimages