Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

Американската кралица в скоростните дисциплини Линдзи Вон завърши тренировъчното си спускане по алпийски ски за Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо, само една седмица след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно.

Вон направи солидно спускане и беше 11-та в тренировката, която беше прекъсната за дълго време поради гъста мъгла. Съотборничката ѝ Жаклин Уайлс даде най-добро време от 1 минута 38,94 секунди.

41-годишната Линдзи Вон падна миналия петък на спускането за Световната купа и в Кран Монтана. Тя също така увреди менискуса си и получи синини.

Хеликоптер откара Линдзи Вон в болница след падането ѝ в Кран Монтана

Пистата "Тофана" в Кортина е едно от любимите ѝ трасета, където тя за първи път в кариерата си се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004 г., а след това спечели шест спускания и шест състезания в супергигантски слалом.

Линдзи Вон след инцидента: Нищо не е приключило

Иначе след отмяната на първата измервателна тренировка в четвъртък, и втората днес не мина без усложнения. След четири състезателки и едно падане, тя беше прекъсната за повече от час поради лоша видимост на пистата.

Тренировката започна с леко закъснение, тъй като организаторите трябваше да коригират финалния скок. Първа стартира словенката Илка Щухец, която падна след третата измервателна отсечка и се озова в спасителните мрежи. Въпреки това, тя бързо се изправи на крака и сама се спусна до финалната зона. След нея на пистата излязоха още три състезателки – италианката Федерика Бриньоне и австрийките Ариане Редлер и Нина Ортлиб.

“Това не е шега в спускането при скорост от 100 километра в час. Наистина се чудя защо трябваше да пуснат още една състезателка на пистата. Радвам се, че нищо не се случи“, оплака се Нина Ортлиб пред ORF за лошата видимост.

Церемонията по откриването на Зимните игри Милано/Кортина е по-късно в петък, но състезанията са в ход от сряда.

Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено