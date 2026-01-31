Линдзи Вон след инцидента: Нищо не е приключило

Американската скиорка Линдзи Вон не е загубила надежда за участието на Зимната Олимпиада в Италия, въпреки че днес направи тежко падане в спускане от Световната купа в Кран-Монтана, пише агенция ДПА. Тя получи травма в лявото коляно и ще премине допълнителни изследвания в близките дни.

Хеликоптер откара Линдзи Вон в болница след падането ѝ в Кран Монтана

"Олимпийската ми мечта не е угаснала. Нищо не е приключило, докато не приключи. Това е много неприятен развой само една седмица преди Олимпийските игри, но ако има едно нещо, което знам как се прави, то това са завръщанията", написа 41-годишната американка в Инстаграм.

Спускането за жени в Кортина д'Ампецо е следващата неделя, 8 февруари, а първите тренировки са три дни по-рано. Днес стартът в дисциплината бе отменен, след като Вон, Нина Йортлийб и Марте Монсен направиха падания, а бяха до шести състезателен номер.