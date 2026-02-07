Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Олимпийската икона Линдзи Вон с предупреждение към конкурентките си

Олимпийската икона Линдзи Вон с предупреждение към конкурентките си

  • 7 фев 2026 | 11:10
  • 131
  • 0

За Вон последните седмици са изцяло посветени на завръщането ѝ на Олимпийските игри. В дисциплината спускане тя спечели първото си олимпийско злато през 2010 г. и мечтата ѝ е да изживее това отново. В тази мечта Вон получи тежък удар точно преди началото на игрите. По време на падане тя скъса кръстни връзки, но въпреки това отново е на ски и в неделя ще стартира в спускането.

Вон не само ще стартира в спускането, но е и пълна със самочувствие. В интервю за BBC тя отправи кратко послание към конкурентките си в дисциплината. „Имам доста повече опит от всички тези атлетки на двадесет години. Печелех още преди те да се родят“, казва Вон с намигване за своите конкурентки на ските.

За Вон има един човек, който много ще ѝ липсва в сравнение с предишните ѝ олимпийски спускания. Нейният починал треньор Ерих Зайлер. Той почина през август миналата година на 99-годишна възраст. Вон беше много близка с треньора си и премина през труден период, когато той си отиде. „Трудно е да се опише с думи какво означаваше този човек за живота ми. Нямаше да съм човекът или скиорът, който съм днес, без него“, казва Вон в прощално съобщение в своя Instagram.

