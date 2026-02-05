Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

  • 5 фев 2026 | 18:42
Звездата в алпийските ски Линдзи Вон открехна вратата към тренировъчния си режим, който спазва в подготовката си за спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Вон съобщи във вторник, че е разкъсала предната кръстна връзка на лявото си коляно при падане по време на спускане от Световната купа в Кран Монтана, Швейцария миналия петък.

Въпреки скъсаната кръстна връзка Линдзи Вон ще участва на Олимпиадата

„Не се отказвам, работя колкото мога по-усилено, за да се състезавам“, заяви тя под придружаващо видео в Instagram, показващо как вдига тежести, кляка, разтяга се и прави упражнения с топка по гръб.

„Благодаря на моя екип и на всички за невероятната ви подкрепа. Продължавайте да вярвате.“

Първата официална тренировка в четвъртък на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо беше отменена поради обилния снеговалеж през нощта, като петък сега е първата възможност за тестване на трасето. Стартът на женската алпийска програма е в неделя.

„Коляното ми е стабилно, чувствам се силна“, каза тя.

Видеото затвърди това впечатление, като Вон изглежда не изпитва болка и натоварва и двата крака с шина, прикрепена към лявото коляно. Линдзи Вон води в класирането по спускане за Световната купа с две победи, едно второ място и две трети от пет състезания.

Завръщането ѝ, което започна през 2024 г. след близо шест години пауза, вече беше привлякло вниманието и я направи водеща фигура на Игрите, а последната контузия повиши още повече популярността й.

„Коляното ми не е подуто и с помощта на шина за коляно съм уверена, че мога да се състезавам в неделя“, каза тя.

„Знам какви бяха шансовете ми преди катастрофата и знам, че шансовете ми сега не са същите, но все още съществуват. И... докато има шанс, ще опитам.“

Снимки: Gettyimages

