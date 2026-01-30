Хеликоптер откара Линдзи Вон в болница след падането ѝ в Кран Монтана

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон беше откарана в болница за прегледи, след като падна в последното спускане за жени в швейцарския курорт Кран Монтана от Световната купа преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, информира агенция "Ройтерс".

Фаворитка за златото очевидно изпитваше дискомфорт, след като се изправи на крака, а впоследствие организаторите отмениха състезанието поради влошаващи се условия и снеговалеж.

„Тя изпитва известна болка, така че е по-добре да се направят някои прегледи. Физиотерапевтът я прегледа и изглеждаше добре, но има неща, за които не беше 100% сигурен, така че беше добре да се направи преглед в болницата“, заяви двукратният олимпийски шампион Аксел Лунд Свиндал, треньор на Вон през настоящия сезон.

Свиндал каза още, че провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите. Три от първите шест скиорки по пистата, скъсена поради метеорологичните условия, паднаха по трасето.