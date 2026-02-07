Евгения Раданова: Надявам се дългото чакане за медал да свърши

Популярни
  Милано - Кортина 2026
  • 7 фев 2026 | 09:31
  • 997
  • 3
Евгения Раданова бе първият гост в предаването „Днес на игрите“, което е посветено на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Една от най-успешните български състезателки в историята на Зимните олимпийски игри печели два сребърни медала в изключително динамичен и рисков спорт, изискващ скорост, контрол и висока психическа устойчивост.

Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина
Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

Кариерата ѝ е белязана от сериозни травми и трудни завръщания, които оформят не само шампион, но и силен характер. След края на активната си кариера тя разширява ролята си извън спорта, включително с участие в публичния и политическия живот, свързан с младежта, спорта и развитието на системата. Днес тя остава активен глас за бъдещето на българския шорттрек – като ментор и визионер.

„Изпитали сме всеки един момент, в който сме падали и ставали в спорта. Трябва да пресъздадем тази атмосфера. Първата и последната церемония, в които съм участвала, ще останат завинаги в моето сърце. На първата бях само на 16 години. На последната ми осъзнато знаех, че това е последната ми Олимпиада“, сподели Раданова пред БНТ.

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

„Много се надявам дългото чакане за медал от Зимни игри да прекъсне. Вярвам, че тези наши спортисти имат много потенциал. Със сигурност сегашният ни отбор има голяма заявка, очакваме да видим. Трябва да бъдат спокойни и да се насладят на всичко, което им предстои. Това е формулата на успеха. Натискът е най-голям тогава, когато знаеш, че можеш да се бориш за златен медал. Няма по-голяма тръпка от това и по-голямо удоволствие да се готвиш за Олимпийски игри. Олимпийското злато няма равен в спорта. Аз 4 години живях с мисълта, че това е възможно. Това е нещо изключително в спорта“, добави Раданова.

Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

Тя е категорична, че спортистите ни трябва да вярват изключително в собствените си сили.

„Няма невъзможни неща, както ние сме имали своя, така и сегашните ни спортисти ще го имат. В спорта всеки има препятствия, но те са тези, които ни правят силни. Сега имаме една огромна звезда като Линдзи Вон, която преодолява подобна травма. С голямо удоволствие ще гледам всичко от Игрите, за мен е важно да видя как новите спортисти се справят с това огромно предизвикателство и как те ще стигнат до своя връх“, добави Раданова.

