Славата ги чака: мъжкото спускане дава ударно алпийско начало на Милано - Кортина 2026

Всичко започва оттук. След четири дълги години чакане погледите на целия свят са насочени към Милано–Кортина, където стартират Зимните олимпийски игри 2026. А за алпийските ски всичко започва в събота с дисциплината спускане при мъжете (женското е в неделя).

В Бормио и Кортина д’Ампецо ни очаква звезден състав. Икони от Световната купа, завръщащи се суперзвезди и олимпийски легенди направиха последните си щрихи в подготовката. Сега е време тренировките да се превърнат в съвършенство.

В битка за швейцарско надмощие

Докато много отбори имат надежди в спускането, швейцарският тим влиза в Игрите с високи очаквания. Марко Одермат и световният шампион за 2025 г. Франьо фон Алмен напоследък са почти недосегаеми. Първи и втори в класирането за Световната купа, двамата имат помежду си пет от шестте възможни победи през сезона, включително триумфа на фон Алмен миналия уикенд в Кран-Монтана.

Говорейки за тази победа, фон Алмен призна: „Тя дава много увереност. Ще се опитам да покажа най-доброто си каране в Бормио. Това беше много важно и ще стартирам с много добро усещане.“

Одермат влиза със същото самочувствие, особено след като вече има олимпийска титла в гигантския слалом от Пекин 2022: „Спускането е най-голямата дисциплина в нашия спорт, но в крайна сметка, ако имаш шанс да спечелиш медал, трябва да го вземеш, независимо в коя дисциплина.“

Всяка нация и всеки състезател мечтаят за успех, но за домакините натискът и мотивацията са още по-големи. За италианския отбор това важи с пълна сила в Бормио. С три от първите пет места в класирането за Световната купа, сезонът досега е изключително силен и обещава още повече в следващите дни.

„Целта ми преди сезона беше да вляза в топ 30 на стартовия списък в спускането и евентуално да се боря за подиум в Супер-Г“, обяснява Джовани Францони. Победата му в Кицбюел преди две седмици даде ясен сигнал към конкуренцията — това е единствената италианска победа в мъжкото спускане през този сезон от Световната купа.

Но докато Францони се готви да надскочи себе си, същото прави и съотборникът му Доминик Парис на писта, която познава изключително добре. Досегашните му олимпийски участия са били колебливи, но склоновете на Стелвио предлагат съвсем различна възможност. Със седем победи от Световната купа там (никой друг няма повече от три), Парис има напълно реален шанс за свещен домакински подиум.

„Това е битка между теб и пистата. Кой е по-силен? Обикновено, със слабото осветление по време на Световната купа, е тъмно, неравно, заледено. Знаеш, че трябва да натискаш по линията, но понякога това е невъзможно заради неравностите. Затова се бориш до самия край. Именно това прави тази писта толкова завладяваща", обясни Доминик.

В първата тренировка в сряда Парис и Францони завършиха в топ 5, като Францони отстъпи само на американеца Райън Кокран-Сийгъл. Във втората тренировка Францони бе трети в изцяло италианско присъствие, с Матиа Касе и Флориан Шидер с най-добри времена.

„Чувството е добро“, обясни Францони след тренировката в четвъртък. „Ние сме добър отбор и караме наистина добре. Но това е едва втората тренировка, имаме още два дни до старта, а условията се променят всеки ден. Така че ще видим.“

Мъжкото спускане в събота започва в 12:25 часа българско време.