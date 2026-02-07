Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Кои нации впечатлиха най-много на парада на спортистите в Милано - Кортина 2026

Кои нации впечатлиха най-много на парада на спортистите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 08:19
Кои нации впечатлиха най-много на парада на спортистите в Милано - Кортина 2026

Парадът на спортистите по време на откриващата церемония на Милано – Кортина 2026 поднесе една от най-емблематичните олимпийски традиции в петък вечер (6 февруари), като делегациите дефилираха на различни локации в Северна Италия като част от многоцентровия формат на Игрите. Официалният сайт на Олимпиадата изброи някои от най-впечатляващите униформи на нациите:

Бразилия се появи рано в парада с униформи, създадени съвместно от Moncler и бразилския дизайнер Оскар Метсавахт. Знаменосците Лукас Пинейро Бротен и Никол Силвейра носеха дълги бели наметала със зелени детайли, като бразилското знаме беше вплетено отвътре. Останалата част от делегацията беше облечена в сини и зелени тоалети, изградени около подплатени якета.

Канада дефилира след тях с дизайни на lululemon, заложили на ясно изразена червено-бяла цветова гама, комбинираща изчистена визия с многослойно връхно облекло, подходящо за зимни условия.

Значително по-късно в парада Великобритания се появи с униформи на Бен Шърман, фокусирани върху структурирани връхни дрехи и класически стил, придаващи официален облик, подходящ за церемониалната обстановка.

Монголия, чиито униформи на GOYOL станаха вайръл още далеч преди откриващата церемония, се отличи с визии, вдъхновени от историческата монголска култура.

В края на парада Съединените щати дефилираха в Ralph Lauren, продължавайки дългогодишното си партньорство за откриващите церемонии с визия, фокусирана върху елегантно зимно облекло и детайли, вдъхновени от традициите.

Франция се появи малко преди домакините като следващата страна домакин на Зимните олимпийски игри, облечена в униформи с доминираща тъмносиня цветова палитра и фини трикольорни детайли, отразяващи френското знаме.

Италия закри парада като страна домакин, облечена в униформи на EA7 Emporio Armani, подчертавайки тясната връзка между спорта и модата в страната.

