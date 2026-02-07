Кои нации впечатлиха най-много на парада на спортистите в Милано - Кортина 2026

Парадът на спортистите по време на откриващата церемония на Милано – Кортина 2026 поднесе една от най-емблематичните олимпийски традиции в петък вечер (6 февруари), като делегациите дефилираха на различни локации в Северна Италия като част от многоцентровия формат на Игрите. Официалният сайт на Олимпиадата изброи някои от най-впечатляващите униформи на нациите:

Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

Light the way.​



Lucas Pinheiro Braathen makes a bold return to the pinnacle of winter sports – to carve a fresh path for his new Team Brazil.​#MonclerGrenoble​#TeamBrazil pic.twitter.com/4FYp4qCqqS — Moncler (@Moncler) February 6, 2026

Бразилия се появи рано в парада с униформи, създадени съвместно от Moncler и бразилския дизайнер Оскар Метсавахт. Знаменосците Лукас Пинейро Бротен и Никол Силвейра носеха дълги бели наметала със зелени детайли, като бразилското знаме беше вплетено отвътре. Останалата част от делегацията беше облечена в сини и зелени тоалети, изградени около подплатени якета.

O Canada! 🍁 One of the largest delegations at these Games.



Which of their athletes are you looking forward to seeing in action at #MilanoCortina2026?#OpeningCeremony pic.twitter.com/G6UlCLAwlt — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Канада дефилира след тях с дизайни на lululemon, заложили на ясно изразена червено-бяла цветова гама, комбинираща изчистена визия с многослойно връхно облекло, подходящо за зимни условия.

Team GB take to the stage at the #MilanoCortina2026 #OpeningCeremony 👏



Which athletes are you most excited to catch on the slopes, snow and rinks? 🎿⛸️ pic.twitter.com/G4fQQf4fkD — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Значително по-късно в парада Великобритания се появи с униформи на Бен Шърман, фокусирани върху структурирани връхни дрехи и класически стил, придаващи официален облик, подходящ за церемониалната обстановка.

Those outfits! 🤩



Tradition, practicality and contemporary elegance are intertwined with Mongolian cashmere to create a truly iconic look 🌨️#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/WKbf4VBCo0 — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Монголия, чиито униформи на GOYOL станаха вайръл още далеч преди откриващата церемония, се отличи с визии, вдъхновени от историческата монголска култура.

В края на парада Съединените щати дефилираха в Ralph Lauren, продължавайки дългогодишното си партньорство за откриващите церемонии с визия, фокусирана върху елегантно зимно облекло и детайли, вдъхновени от традициите.

After making a serious splash with their own #OpeningCeremony on the River Seine at #Paris2024, France's medal hopefuls have arrived at #MilanoCortina2026! 🤩 pic.twitter.com/5F7KMZl0Ua — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Франция се появи малко преди домакините като следващата страна домакин на Зимните олимпийски игри, облечена в униформи с доминираща тъмносиня цветова палитра и фини трикольорни детайли, отразяващи френското знаме.

Italy 🫶



With flag bearers in both Milano and Cortina, the hosts embody the Armonia of the #OpeningCeremony, bringing the Parade of Athletes to a close ✨#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ScdoeEKbV6 — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

Италия закри парада като страна домакин, облечена в униформи на EA7 Emporio Armani, подчертавайки тясната връзка между спорта и модата в страната.