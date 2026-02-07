Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Андреа Бочели озари церемонията в Милано - Кортина 2026

Андреа Бочели озари церемонията в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 08:41
Андреа Бочели озари церемонията в Милано - Кортина 2026

Андреа Бочели озари церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 като една от най-разпознаваемите културни личности на Италия, задавайки тона на първите мигове на Игрите в петък (6 февруари) на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.

Звездният тенор изпълни „Nessun dorma“ от Джакомо Пучини и беше възнаграден с гръмотевични аплодисменти за своето мощно и емоционално изпълнение.

Бочели не е просто иконична фигура за Италия — той е един от малкото артисти, чиято кариера успява да направи мост между класическата традиция и световната популярна култура.

67-годишният изпълнител отново зае централно място в церемония, изградена около темата хармония, като представи селекция от най-известните си произведения, сред които Time to Say Goodbye, The Prayer и Because We Believe.

Това беше второто му участие на церемония на Зимни олимпийски игри, след появата му в Торино 2006.

Този път завръщането му носи още по-дълбоко значение. Милано е градът, в който през 2020 г., в разгара на локдауна заради COVID-19, Бочели застана сам в катедралата „Дуомо“, за да изнесе излъчвано на живо великденско изпълнение, озаглавено „Music for Hope“.

Излъчен пред свят в изолация, концертът се превърна в един от най-запомнящите се културни образи на пандемията, носейки послание за любов, изцеление и надежда към Италия и целия свят в труден момент.

