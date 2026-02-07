Андреа Бочели озари церемонията в Милано - Кортина 2026

Андреа Бочели озари церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 като една от най-разпознаваемите културни личности на Италия, задавайки тона на първите мигове на Игрите в петък (6 февруари) на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.

🇮🇹 The great Italian tenor, Andrea Bocelli, performs Puccini's classic "Nessun Dorma" at the opening of the 2026 Winter Olympics in Milan.



Italy is back, with class and style, and while cherishing her past, she has a renewed hope for the future. #Olympics2026 pic.twitter.com/vT9mTyiVSh — Robert Kearney (@Robkearney1981) February 7, 2026

Звездният тенор изпълни „Nessun dorma“ от Джакомо Пучини и беше възнаграден с гръмотевични аплодисменти за своето мощно и емоционално изпълнение.

Бочели не е просто иконична фигура за Италия — той е един от малкото артисти, чиято кариера успява да направи мост между класическата традиция и световната популярна култура.

Absolutely stunning Andrea Bocelli singing “Nessun Dorma” at the 2026 Olympics opening ceremony!!



It’s amazing to go from the garbage that was the opening ceremony of the last summer Olympics to this display of class and beauty!! pic.twitter.com/3aCNKDe0zF — Millennial Conservative ™️ (@Milennial_con) February 7, 2026

67-годишният изпълнител отново зае централно място в церемония, изградена около темата хармония, като представи селекция от най-известните си произведения, сред които Time to Say Goodbye, The Prayer и Because We Believe.

Това беше второто му участие на церемония на Зимни олимпийски игри, след появата му в Торино 2006.

Този път завръщането му носи още по-дълбоко значение. Милано е градът, в който през 2020 г., в разгара на локдауна заради COVID-19, Бочели застана сам в катедралата „Дуомо“, за да изнесе излъчвано на живо великденско изпълнение, озаглавено „Music for Hope“.

Излъчен пред свят в изолация, концертът се превърна в един от най-запомнящите се културни образи на пандемията, носейки послание за любов, изцеление и надежда към Италия и целия свят в труден момент.