Андреа Бочели озари церемонията в Милано - Кортина 2026

Андреа Бочели озари церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 като една от най-разпознаваемите културни личности на Италия, задавайки тона на първите мигове на Игрите в петък (6 февруари) на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.
Звездният тенор изпълни „Nessun dorma“ от Джакомо Пучини и беше възнаграден с гръмотевични аплодисменти за своето мощно и емоционално изпълнение.
Бочели не е просто иконична фигура за Италия — той е един от малкото артисти, чиято кариера успява да направи мост между класическата традиция и световната популярна култура.
67-годишният изпълнител отново зае централно място в церемония, изградена около темата хармония, като представи селекция от най-известните си произведения, сред които Time to Say Goodbye, The Prayer и Because We Believe.
Това беше второто му участие на церемония на Зимни олимпийски игри, след появата му в Торино 2006.
Този път завръщането му носи още по-дълбоко значение. Милано е градът, в който през 2020 г., в разгара на локдауна заради COVID-19, Бочели застана сам в катедралата „Дуомо“, за да изнесе излъчвано на живо великденско изпълнение, озаглавено „Music for Hope“.
Излъчен пред свят в изолация, концертът се превърна в един от най-запомнящите се културни образи на пандемията, носейки послание за любов, изцеление и надежда към Италия и целия свят в труден момент.