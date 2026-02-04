Започнаха почистването на "Огоста" за сблъсъка между Монтана и ЦСКА 1948

Работници започнаха разчистването на затрупания със сняг футболен терен на стадион "Огоста". Днес по обяд температурите за първи път през последните дни се покачиха до нула градуса, теренът не е замръзнал и по-лесно се чисти.
Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция
До утре той ще бъде напълно готов, а от от Монтана се надяват повече не вали. Новакът в групата приема в петък ЦСКА 1948 в откриващата се среща от първия за пролетния дял от първеnството на efbet лига ХХ кръг.