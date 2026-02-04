Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Започнаха почистването на "Огоста" за сблъсъка между Монтана и ЦСКА 1948

  • 4 фев 2026 | 19:05
  • 377
  • 0
Работници започнаха разчистването на затрупания със сняг футболен терен на стадион "Огоста". Днес по обяд температурите за първи път през последните дни се покачиха до нула градуса, теренът не е замръзнал и по-лесно се чисти.

Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция

До утре той ще бъде напълно готов, а от от Монтана се надяват повече не вали. Новакът в групата приема в петък ЦСКА 1948 в откриващата се среща от първия за пролетния дял от първеnството на efbet лига ХХ кръг.

